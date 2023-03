BASF : choisi par Airbus pour développer un convertisseur

BASF annonce aujourd'hui avoir été récemment sélectionné par Airbus afin de développer et fournir une nouvelle technologie de convertisseur de composés organiques volatils/ozone (VOZC) qui sera utilisée sur ses avions de la famille A320 à partir de 2024.



Le contrat est intervenu après un concours technique pluriannuel qui a également pris en compte considération les capacités mondiales de fabrication, de chaîne d'approvisionnement et de qualité de BASF.



Selon BASF, sa technologie VOZC a le potentiel de faire une différence dans l'expérience de vol des passagers et des membres d'équipage partout dans le monde.



Contrairement aux options alternatives sur le marché, les convertisseurs BASF VOZC ont fait leurs preuves pour purifier l'air de l'ozone et d'une large gamme de composés organiques volatils (COV). La nouvelle technologie VOZC devrait être encore plus performante en ce qui concerne l'oxydation des COV.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.