BASF : conclut des accords de licence avec Evonik

BASF annonce avoir conclu un accord avec Evonik, octroyant à ce dernier certains droits de licence non exclusifs sur Opteinics - une solution numérique de BASF qui vise à réduire l'empreinte environnementale des industries de l'alimentation animale et des protéines animales.



L'accord permet ainsi à Evonik d'intégrer Opteinics dans ses services mondiaux de conseil en matière d'alimentation. Combinée aux outils déjà existants d'Evonik, cette plateforme numérique aidera les clients à produire des aliments pour animaux et des protéines animales plus durables.



Lancée en 2021 par BASF, Opteinics permet de mesurer, analyser et minimiser l'impact environnemental des protéines animales et peut être intégré à un logiciel de formulation d'aliments.



'BASF dispose de plus de 25 ans d'expertise dans l'analyse du cycle de vie. Sur la base de nos connaissances approfondies en matière d'amélioration de la durabilité, nous avons indépendamment développé Opteinics. Avec Evonik, nous avons un partenaire solide pour en faire une solution préférée et leader en tant que plate-forme numérique de durabilité pour l'industrie mondiale de l'alimentation animale ', déclare Manuel Rez, directeur Global Product Management Performance Ingredients & Solutions and Marketing BASF Animal Nutrition.



