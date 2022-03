BASF : construit une nouvelle usine à Anvers

BASF annonce la construction d'une nouvelle usine de production d'alkyléthanolamines à l'échelle mondiale sur le site de Verbund à Anvers (Belgique).



Après le démarrage prévu en 2024, la société augmentera la capacité de production annuelle mondiale de son portefeuille d'alkyléthanolamines de près de 30 %, à plus de 140 000 tonnes métriques par an.



' Nous constatons l'émergence d'une demande continue et croissante d'alkyléthanolamines dans un large éventail d'industries telles que le traitement de l'eau, les détergents et le traitement des gaz au cours des prochaines années', a indiqué le Dr. Frank Stein, Regional Business Unit Europe de la division Intermediates de BASF.



