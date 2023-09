BASF : contrat d'achat d'électricité avec SPIC à Zhanjiang

BASF a annoncé hier la signature d'un accord d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 25 ans avec State Power Investment Corporation (SPIC) pour acheter de l'électricité renouvelable pour son site de Zhanjiang Verbund, en cours de construction dans la province du Guangdong, en Chine.



Le PPA constitue une nouvelle étape dans le partenariat en matière d'énergies renouvelables entre BASF et SPIC suite à l'accord-cadre signé en mars 2022.



Avec ce nouvel accord, SPIC fournira 1000 GWh d'électricité renouvelable par an au site Zhanjiang Verbund de BASF.



La fourniture débutera en 2025 pour coïncider avec le démarrage du vapocraqueur et du coeur du site de Verbund. L'électricité sera principalement produite à partir de centrales éoliennes et photovoltaïques offshore dédiées à Guangdong, en Chine.



Le site de Zhanjiang Verbund constituera le plus gros investissement de BASF, avec jusqu'à 10 milliards d'euros une fois achevé.



