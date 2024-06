BASF : contrat d'approvisionnement pour un projet éolien

BASF et le suédois Vattenfall ont annoncé lundi avoir passé une commande auprès du danois Vestas pour la fourniture de 112 turbines destinées à leur projet éolien commun de Nordlicht, en Mer du Nord allemande.



Ce contrat d'approvisionnement porte sur les V236, qui constituent actuellement les turbines les plus puissantes du marché selon les deux partenaires.



Ces équipements - qui doivent être fabriqués à partir d'acier bas carbone - seront installés sur les fermes de Nordlicht 1 et 2, qui se situent à 85 kilomètres au nord de l'île de Borkum.



A partir de 2028, ces deux projets devraient produire suffisamment d'énergie pour alimenter autour de 1,6 millions de foyers.



BASF détient une participation de 49% dans les champs de Nordlicht 1 et 2, ce qui lui permettra d'avoir accès à près de la moitié de leur production afin de faire fonctionner ses principaux sites chimiques européens, et tout particulièrement sa gigantesque usine de Ludwigshafen.



