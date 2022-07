BASF déclare que le résultat d'exploitation du 2ème trimestre est bien supérieur aux prévisions

Le bénéfice trimestriel avant intérêts, impôts et éléments spéciaux s'est élevé à 2,34 milliards d'euros (2,36 milliards de dollars), soit un peu moins que les 2,36 milliards d'euros obtenus un an plus tôt, a déclaré BASF dans un communiqué non programmé lundi, citant des chiffres préliminaires.

BASF, qui doit publier des résultats détaillés le 27 juillet, a déclaré que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restaient inchangées.

Le mois dernier, le directeur général Martin Burdermueller a prévenu que si le groupe avait bénéficié d'un fort pouvoir de fixation des prix au cours du premier semestre, il serait probablement confronté à un ralentissement considérable au début du second semestre.

Il a alors averti que l'inflation commencerait à peser sur la demande des consommateurs et que les concurrents devraient rétablir les chaînes d'approvisionnement paralysées.

Le groupe a également déclaré dans un communiqué le mois dernier qu'il se préparait à une augmentation massive des prix du gaz dans un contexte de diminution des approvisionnements en provenance de Russie.

Les ventes du deuxième trimestre ont augmenté de 16,3 % pour atteindre 22,97 milliards d'euros, ce qui est bien supérieur au consensus du marché.