BASF déçoit les investisseurs - Covestro pourrait en profiter

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les analystes et les traders ont distingué des zones d'ombre et de lumière vendredi à propos des nouvelles de BASF. La réaction des cours dans les premiers échanges d'actions a toutefois été claire : les titres de BASF ont chuté de près de quatre pour cent à un peu plus de 50 euros. Ils risquent ainsi de sortir de la consolidation des dernières semaines, lorsqu'ils oscillaient entre 51 et 54 euros environ. Les experts ont par ailleurs identifié Covestro et Lanxess comme des bénéficiaires potentiels des fermetures d'usines annoncées par BASF.

Le plus grand groupe chimique mondial s'attend à un net recul de son résultat d'exploitation pour l'année en cours. En fin d'année, il devrait gagner entre 4,8 et 5,4 milliards d'euros. Cela représenterait une baisse allant jusqu'à 30 pour cent par rapport à l'année précédente. L'entreprise prévoit également de supprimer 2600 emplois dans le monde et de fermer des sites de production. Le dividende devrait toutefois rester stable à 3,40 euros, tandis qu'un programme de rachat d'actions de plusieurs milliards de dollars sera arrêté prématurément.

L'analyste Tim Jones de la Deutsche Bank a estimé que l'objectif de résultat de BASF pour 2023 n'était "pas aussi mauvais que beaucoup le craignaient". Le consensus s'établit à 5,2 milliards d'euros, soit 100 millions d'euros de plus que le milieu de la fourchette envisagée par BASF, a-t-il ajouté. Il ne devrait donc pas y avoir de changement majeur dans les attentes du marché. La hausse étonnamment forte de la trésorerie à 4,5 milliards d'euros au dernier trimestre 2022 étaye le dividende annoncé pour 2022.

"Le groupe chimique BASF est particulièrement touché par la hausse des prix de l'énergie", a écrit l'analyste Jürgen Molnar de la société de négoce Robomarkets. Le groupe est soumis à une forte pression sur les coûts et prend la bonne décision pour assurer son avenir. Comme les prix de l'énergie devraient rester longtemps à un niveau élevé, l'entreprise devra faire face à des défis importants "et les actionnaires à des temps difficiles".

Gunther Zechmann, de la société d'investissement Bernstein, a estimé que les investisseurs pourraient être sceptiques quant à une reprise de la demande au second semestre. Il a toutefois rappelé que BASF avait relevé ses objectifs à trois reprises l'an dernier.

En attendant, les fermetures de production annoncées par BASF pourraient profiter à deux autres groupes chimiques allemands. L'analyste Georgina Fraser de la banque d'investissement Goldman Sachs a identifié Covestro et Lanxess comme des bénéficiaires. L'arrêt de la production de l'intermédiaire chimique TDI pourrait avoir un impact positif significatif sur Covestro. Covestro deviendrait ainsi le seul grand producteur de cette substance en Europe. La fermeture des usines de production de caprolactame, un précurseur du polyamide, serait légèrement positive pour Lanxess. Alors que les actions de Covestro ont augmenté de 2 pour cent, les titres de Lanxess ont perdu leurs gains initiaux./bek/ag/stk