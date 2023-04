BASF : désigné 'fournisseur de l'année 2022' par GM

BASF annonce avoir été désigné comme 'fournisseur de l'année 2022' par General Motors (GM).



Ce prix récompense les fournisseurs mondiaux qui se distinguent en dépassant les exigences de GM et en fournissant des technologies innovantes d'une qualité parmi les plus élevées de l'industrie automobile. C'est la 16e fois que BASF reçoit ce prix, précise la société.



' Nous sommes touchés et honorés d'être reconnus par notre grand partenaire stratégique, General Motors, avec ce prix ', a déclaré Jeffrey Jones, vice-président de BASF pour les revêtements OEM automobiles et responsable des comptes clés pour GM. 'Cela reflète des décennies de collaboration et notre solide partenariat avec GM pour créer des solutions pour un avenir durable.'



Chaque année, les récipiendaires du Fournisseur de l'année de GM sont sélectionnés par une équipe mondiale de GM pour leurs performances dans des critères tels que l'achat de produits, les services d'achat et de fabrication mondiaux, le service client, l'après-vente et la logistique.



