BASF : en Chine, le partenariat avec KHUA prend forme

BASF annonce avoir signé une lettre d'intention avec Zhejiang Guanghua Technology (KHUA) prévoyant que le site Zhanjiang Verbund de BASF fournisse du néopentyl glycol (NPG) à KHUA.



KHUA, fabricant chinois de résines de polyester, prévoit de construire une usine de production de résines de revêtements en poudre haut de gamme sur l'île de Donghai, dans la zone de développement économique et technologique de Zhanjiang (Chine). Cette usine devrait disposer d'une capacité de production annuelle d'environ 100 000 tonnes par an.



C'est justement dans cette même zone que BASF construit pour sa part une usine NPG à l'échelle mondiale avec une capacité de production annuelle de 80 000 tonnes métriques.



' Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat de longue date avec KHUA via cette colocalisation', souligne Vasilios Galanos, vice-président principal, Intermédiaires Asie-Pacifique chez BASF.



'Nous sommes convaincus que cette décision stratégique créera des synergies qui profiteront aux deux parties, notamment une collaboration et une fiabilité d'approvisionnement améliorées, une livraison plus rapide, un accès à des ressources partagées et des coûts réduits', ajoute-t-il.



Selon BASF, ce partenariat devrait aussi permettre d'apporter une réponse à la demande croissante de revêtements en poudre respectueux de l'environnement en Chine et dans la région Asie-Pacifique au sens large.



