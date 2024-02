BASF : en hausse malgré des résultats 2023 dégradés

BASF (+1% à 47,31 euros) affiche pour 2023 un résultat net de 225 millions d’euros, contre une perte de 627 millions en 2022, et invoque "un environnement de marché marqué par l’incertitude". Le groupe chimique allemand précise que son Ebitda avant éléments spéciaux ressort à 7,7 milliards d’euros, en baisse de 3,1 milliards (28,7%) sur un an. BASF table pour 2024 sur un Ebitda avant éléments spéciaux compris entre 8 et 8,6 milliards et un free cash flow entre 0,1 et 0,6 milliard d’euros contre 2,7 milliards en 2023 du fait de dépenses en capital temporairement plus élevées.