Le fabricant allemand de produits chimiques BASF a conclu un accord avec le fabricant sud-coréen de cellules de batteries pour véhicules électriques SK On afin d'évaluer les possibilités de collaboration dans le domaine des batteries lithium-ion, en se concentrant sur l'Amérique du Nord et l'Asie.

Dans un communiqué commun publié mercredi, les deux entreprises ont déclaré qu'elles commenceraient par étudier la production de matériaux cathodiques, un domaine dans lequel BASF a réalisé d'importants investissements à l'échelle mondiale.

D'autres domaines de collaboration potentiels à un stade ultérieur incluent le recyclage des batteries, ont-elles ajouté.

BASF a déclaré que les matériaux cathodiques, le composant chimique le plus complexe et le plus coûteux d'une batterie automobile, et le recyclage des batteries généreraient probablement des ventes de plus de 7 milliards d'euros (7,6 milliards de dollars) d'ici à 2030 pour l'entreprise.

Cela serait dû à une croissance annuelle du marché mondial des matériaux pour batteries automobiles d'environ 22 %, a déclaré l'entreprise.

(1 $ = 0,9214 euros)