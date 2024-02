LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Dirk Elvermann, directeur financier de BASF, espère que les marchés mondiaux resteront ouverts même après une éventuelle victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de novembre. "Nous avons besoin de États-Unis forts qui, en raison de leur importance, ont une responsabilité particulière pour le libre-échange et l'économie mondiale", a déclaré Elvermann (52 ans) dans un entretien avec les agences de presse dpa-AFX et dpa. "J'espère que - quel que soit l'élu - cela pourra être assuré au final". Le plus grand groupe chimique du monde regarde de près ce qui se passe. "Nous allons continuer à sécuriser, à poursuivre et à développer les activités américaines".

Les États-Unis sont un marché extrêmement important pour BASF, qui y possède plus de 100 sites et y emploie environ 13 000 personnes. En 2022, le chiffre d'affaires aux États-Unis s'élevait à plus de 20 milliards d'euros.

Les experts craignent que les relations transatlantiques ne se détériorent nettement sous un président américain Trump. Au cours de son premier mandat, Trump a entretenu avec l'Europe des relations qui reposaient moins sur une base de valeurs communes, a déclaré l'historienne et politologue Liana Fix du Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion indépendant à Washington.

De manière générale, l'insécurité dans le monde augmente, a déclaré Elvermann. "C'est évidemment un défi pour une entreprise à l'empreinte mondiale". Cela vaut également pour les milliards investis par le groupe chimique en Chine. BASF constate également que les taux de croissance dans le gigantesque empire ralentissent actuellement. "Mais nous en avons tenu compte dans nos décisions d'investissement. Ce que l'on peut faire pour se protéger quand on investit beaucoup dans le pays, nous le faisons. Il reste bien sûr un risque résiduel - comme pour tout investissement à l'étranger".

Une partie de la protection est que BASF fabrique en Chine pour le marché local. "Cela signifie que nous n'y construisons pas un site d'exportation, mais que nous avons un investissement "Chine pour Chine". Cela nous donne une certaine sécurité en ce qui concerne les voies de transport, la logistique et les ventes". De plus, le groupe financerait l'ensemble de ses activités localement. "L'idée que nous transférons des fonds d'Europe ou d'ailleurs vers la Chine est fausse".

Selon lui, BASF estime que d'ici 2030, environ 80 pour cent de la croissance mondiale de la production chimique sera générée en Chine. "En tant qu'entreprise chimique mondiale, nous voulons et devons y participer", a déclaré Elvermann. Le groupe est représenté en Chine avec 15 pour cent du chiffre d'affaires et vise environ 20 pour cent d'ici 2030. "Nous sommes sur la bonne voie".

Il y a quelques jours seulement, le groupe a annoncé qu'il vendait ses parts dans deux coentreprises à Korla, en Chine. Certes, "des mesures de précaution régulières, y compris des audits internes et externes", n'auraient pas révélé d'indices de violations des droits de l'homme dans les entreprises communes. Néanmoins, des rapports auraient fait état d'allégations graves indiquant des activités "incompatibles avec les valeurs de BASF"./wo/DP/zb