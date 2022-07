BASF : étend les capacités de sa joint-venture japonaise

BASF et TODA KOGYO CORP. (TODA) ont annoncé qu'ils élargiraient encore la capacité de production de leur coentreprise japonaise, BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) sur le site d'Onoda au Japon, une structure dédiée à la production de matériaux actifs cathodiques à haute teneur en nickel.



Créée en 2015, BTBM est partagée entre BASF (66%)et TODA (34%). La construction de la nouvelle capacité sur le site d'Onoda débutera au quatrième trimestre 2022 pour une production commerciale prévue à partir du second semestre 2024.



Les nouvelles capacités de production porteront les capacités annuelles de BTBM pour les matériaux actifs cathodiques à haute teneur en nickel (CAM) à 60 000 tonnes d'ici 2025, précose NASF



