BASF : inaugure une usine de polyéthylène en Chine

BASF annonce avoir inauguré une usine de polyéthylène (PE) sur son site de Verbund à Zhanjiang, en Chine. La nouvelle usine d'une capacité de 500 000 tonnes métriques de PE par an répondra à la demande en croissance rapide en Chine. L'usine devrait démarrer sa production en 2025.



' La demande chinoise en PE a connu une croissance rapide et va dépasser celle du reste du monde ', assure Bir Darbar Mehta, vice-président directeur de la division Pétrochimie Asie-Pacifique chez BASF.



'Situé stratégiquement à proximité de nos clients, le site de Zhanjiang Verbund est entièrement intégré en amont pour leur fournir des produits PE fiables et de haute qualité pour une large gamme d'applications durables, y compris des tuyaux, des films spéciaux et des pièces moulées par soufflage pour les conteneurs de produits chimiques ménagers et industriels, en particulier sur le marché de la Chine méridionale ', a déclaré Bejoy Chandran, vice-président de la gestion commerciale de base et de la gestion des ventes en Chine, Pétrochimie Asie-Pacifique chez BASF.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.