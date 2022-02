BASF : investit dans la startup israélienne FortePhest

BASF Venture Capital et Orbia Ventures annoncent aujourd'hui un investissement de série B dans la startup de biotechnologie israélienne FortePhest qui, depuis sa création en 2017, développe une nouvelle technologie visant à lutter contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides et les plantes envahissantes.



' Comme plus de 250 mauvaises herbes et espèces végétales envahissantes sont résistantes à plus de 150 herbicides actuellement utilisés, des solutions innovantes sont nécessaires pour répondre aux besoins de subsistance d'une population mondiale croissante ', souligne BASF, à travers son communiqué.



' Avec notre investissement dans FortePhest, nous soutenons la stratégie de BASF visant à promouvoir des technologies innovantes qui aident à produire des aliments abordables et durables ', a déclaré Markus Solibieda, directeur général de BASF Venture Capital GmbH.



Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués à ce stade.



