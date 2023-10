BASF : investit dans une nouvelle installation à Ludwigshafen

BASF annonce investir plusieurs dizaines de millions d'euros dans une nouvelle installation de fermentation pour produits phytosanitaires biologiques et biotechnologiques sur son site de Ludwigshafen (Allemagne).



Selon BASF, cette usine fabriquera des produits 'qui apporteront de la valeur aux agriculteurs', notamment des fongicides biologiques et un traitement biologique des semences.



BASF prévoit également d'utiliser l'usine pour produire le principal élément constitutif d'Inscalis®, un nouvel insecticide dérivé d'une souche fongique. La mise en service est prévue pour le second semestre 2025.



L'usine emploiera 30 personnes dans les domaines de la production, de la logistique, de l'ingénierie et de la maintenance.



