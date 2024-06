LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Le groupe BASF estime que l'arrêt de plusieurs installations sur son site principal de Ludwigshafen est le signe de profonds changements dans l'industrie chimique nationale. "L'industrie chimique a perdu en Allemagne environ 23% de son volume de production en deux ans", a déclaré une porte-parole de l'entreprise à l'agence de presse allemande. "Cela n'est dû qu'en partie à des raisons conjoncturelles, mais aussi structurelles". Le paysage industriel dans son ensemble continuera également à se modifier, a-t-elle ajouté. "Parler d'une menace de désindustrialisation de l'Allemagne serait exagéré".

En 2023/24, BASF avait indiqué avoir arrêté ou être en train d'arrêter onze installations sur un total d'environ 200 à Ludwigshafen - dont l'une des deux installations d'ammoniac. L'objectif était de rester compétitif et de préserver la position sur le marché. Les installations d'ammoniac, de méthanol et de mélamine doivent être vendues, démantelées et déplacées. La commercialisation mondiale sera assurée par une entreprise spécialisée.

Pas de signe d'un possible abandon de Ludwigshafen

L'arrêt des installations n'est pas le signe d'un éventuel abandon de Ludwigshafen en tant que site, a assuré la porte-parole. "BASF ne tourne pas le dos à Ludwigshafen et à l'Allemagne et ne prévoit pas de le faire à l'avenir. BASF continuera d'investir dans la préservation, la modernisation et le développement du site de Ludwigshafen, à hauteur d'environ deux milliards d'euros par an dans les années à venir". L'objectif est de faire du site de la deuxième ville de Rhénanie-Palatinat le premier site chimique à faibles émissions en Europe et pour l'Europe.

Récemment, le groupe a également annoncé un nouveau programme d'économies de plusieurs milliards d'euros et de nouvelles suppressions d'emplois à Ludwigshafen. Le plus grand site de production de l'entreprise doit être réorganisé. Concrètement, il s'agit d'y réduire les coûts d'un milliard d'euros supplémentaires par an d'ici fin 2026. BASF avait déjà annoncé un programme d'économie mondial en 2022. Les coûts annuels devraient ainsi être réduits de 1,1 milliard d'euros d'ici fin 2026. Cela comprend la suppression d'environ 3300 emplois dans le monde, dont 2500 emplois à Ludwigshafen, dont 700 dans la production.

Une analyse ouverte aux résultats

L'arrêt d'autres installations serait possible, à Ludwigshafen ou sur un autre site. "De manière générale, nous analysons en permanence notre portefeuille de produits et d'actifs afin d'identifier les potentiels d'optimisation", a souligné la porte-parole. Les mesures concrètes pour le programme d'économies spécifique à Ludwigshafen seraient en cours d'élaboration. "Cela nécessite une analyse minutieuse que nous menons sans préjuger des résultats. Nous n'excluons aucune mesure."/wo/DP/stk