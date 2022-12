BASF : l'excipient Soluplus accepté par la FDA

BASF Pharma Solutions annonce aujourd'hui que le Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Office of New Drugs, de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, a accepté son excipient, Soluplus, dans le programme pilote de la FDA pour l'examen de l'innovation et de la modernisation des excipients.Ce programme vise à réduire le risque et la charge de travail des entreprises pharmaceutiques qui souhaitent utiliser de nouveaux excipients pour relever les défis de la mise au point de médicaments modernes.L'excipient de marque Soluplus est maintenant passé à l'étape suivante du processus d'évaluation approfondie, et la FDA partagera les résultats à la fin de ce processus.' Nous avons choisi de soumettre cet excipient particulier à la FDA car il peut être utilisé dans le développement d'une large gamme de médicaments vitaux ', souligne Jeff DeAlmeida, Senior Vice President, BASF Pharma Solutions.L'excipient de la marque Soluplus a été spécifiquement conçu pour améliorer la solubilité et la biodisponibilité orale des ingrédients pharmaceutiques actifs peu solubles.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.