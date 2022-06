BASF : la dernière émission sursouscrite près de trois fois

BASF a annoncé mercredi que sa dernière émission obligataire, d'un montant de 1,5 milliard d'euros, avait été sursouscrite près de trois fois.



Ces deux tranches d'obligations senior non garanties, qui affichent des échéances de six et 10 ans, ont fait l'objet d'une demande totale de l'ordre de 3,9 milliards d'euros de la part des investisseurs, indique le chimiste allemand dans un communiqué.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.