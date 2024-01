BASF : lance une collaboration scientifique avec l'IRRI

BASF annonce une collaboration scientifique avec l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la production de riz.



Ce partenariat soutient l'engagement de BASF à permettre la réduction des émissions de CO2 de 30 % par tonne de récolte produite d'ici 2030.



Consommé chaque jour par environ trois milliards de personnes, le riz fait partie des cinq cultures céréalières les plus produites au monde.



On considère généralement que la production mondiale de riz dit 'paddy' contribue à environ 10% des émissions totales de GES du secteur agricole.



En raison de cette importante empreinte carbone, on estime que la production de riz présente un très grand potentiel de réduction des émissions de GES.



BASF et l'IRRI prévoient donc d'explorer plusieurs sujets liés à l'agriculture rizicole intelligente face au climat. A terme, BASF et IRRI visent aussi aider les agriculteurs cultivant du riz à décarboner leurs systèmes de production.



