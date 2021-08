BASF : les capacités du site avec Sinopec vont être étendues

BASF et la compagnie pétrolière chinoise Sinopec ont annoncé jeudi qu'ils prévoyaient d'étendre les capacités de leur site commun de Nanjing, détenu à parité.



Le projet prévoit notamment la mise en place d'une nouvelle unité de production d'acrylate de tert-butyle, un composant utilisé dans l'encollage du papier et qui connaît aujourd'hui une forte croissance en Chine.



Les deux partenaires disent aussi vouloir accroître leurs capacités en ce qui concerna la production d'acide propionique (conservation alimentaire), d'aldéhyde propionique (pharmacie), d'éthylèneamines et d'éthanolamines (lubrifiants) et d'oxyde d'éthylène purifié (nettoyage).



Tous ces projets devraient être opérationnels en 2023.



