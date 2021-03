BASF : dans le vert, un broker en soutien

L'action BASF gagne un peu plus de 1% à Francfort alors que plus tôt dans la journée, Stifel annonçait maintenir sa recommandation d'achat sur le titre, tout en relevant très légèrement son objectif de cours, de 81 à 82 euros.



Le bureau d'analyses revoit aussi à la hausse sa prévision concernant l'EBIT normalisé, celle-ci passant de 5,3 à 5,6 MdsE.

'Les bénéfices sont principalement tirés par des marges nettement plus élevées en amont', indique Stifel.



Le broker souligne aussi que 'le FCF devrait couvrir le dividende en 2021 et le produit de la cession de Pigment et de l'éventuelle introduction en bourse de Wintershall DEA devrait améliorer le bilan'.



