BASF : investissement dans le chinois Bota Bio

BASF a annoncé mardi avoir réalisé un investissement au sein de Bota Bio, une entreprise chinoise spécialisée dans la biologie de synthèse, sans toutefois spécifier les termes de l'opération.



Créée en 2019, Bota Bio a développé une plateforme biotechnologique de nouvelle génération permettant la production de composants durables destinées à des applications industrielles, comme la fabrication d'édulcorants, de vitamines ou de produits de protection des cultures.



BASF décrit une société issue des 'biotechnologies blanches', cette idée qui consiste à utiliser des organismes vivants et des cellules pour produire de manière plus efficace.



Bota Bio a prévu d'utiliser les fonds apportés par BASF pour financer son développement et à l'expansion de ses capacités de production.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.