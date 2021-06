BASF : les prévisions de résultats d'un analyste

Credit Suisse augmente l'EBIT de BASF de 11% pour l'exercice 2021 et de 3% par la suite, ce qui reflète la persistance de la robustesse des marges en amont.



' Notre EBIT pour l'exercice 2021F (environ 6,4 milliards d'euros) est supérieur de 10% à la prévision de l'entreprise et de 6% par rapport au consensus ' indique l'analyste.



Credit Suisse maintient son objectif de cours de 79 E/action (les hausses de bénéfices sont compensées par l'ajustement au marché) et son conseil à l'achat sur la valeur.



' BASF présente toujours un potentiel de hausse des bénéfices jusqu'à l'exercice 2021, même après la révision à la hausse des prévisions. Nous prévoyons une croissance de l'EBIT de l'aval de plus de 25 % pour l'exercice 2021 ' rajoute Credit Suisse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.