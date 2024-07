BASF : nouvelle fabrication pour des produits pour bébés

Les biberons de la marque de produits d'alimentation et de soins pour bébés Thyseed sont désormais fabriqués en Ultrason®, le thermoplastique haute performance de BASF.



Les biberons pour bébés et enfants en bas âge bénéficient du polyphénylsulfone (PPSU) Ultrason® P 3010 de BASF à plusieurs égards : Il est approuvé pour le contact alimentaire et présente une excellente résistance mécanique, une résistance chimique ainsi qu'une résistance à la vapeur surchauffée à 134°C.



Ces propriétés garantissent que les biberons peuvent être utilisés en toute sécurité, tout en étant légers et incassables. Ils résistent facilement aux températures élevées des lave-vaisselle et des fours à micro-ondes et peuvent donc être réutilisés plusieurs fois sans perdre leurs excellentes propriétés mécaniques ou leur aspect optique.



Thyseed et BASF entament une coopération stratégique pour explorer les possibilités d'utilisation d'Ultrason® dans d'autres produits d'alimentation pour bébés en Chine et ailleurs.



