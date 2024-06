BASF : partenariat avec Eurofins Agro Testing Wageningen

Eurofins Agro Testing Wageningen, un laboratoire spécialisé dans l'analyse des fourrages, des aliments pour animaux, des sols, de l'eau, du fumier et du compost, a annoncé une collaboration internationale avec trinamiX (une startup de BASF) pour optimiser les analyses de fourrages sans avoir besoin d'envoyer des échantillons à un laboratoire.



Le partenariat reposera sur l'expertise d'Eurofins Agro Testing en matière d'analyse de pointe et sur la technologie trinamiX, permettant d'offrir des analyses sur place en une fraction du temps usuellement nécessaire à l'analyse traditionnelle d'un échantillon.



Selon BASF, cette association constitue 'le meilleur moyen pour l'industrie d'améliorer la santé et la productivité du bétail'.



'Cette collaboration devrait révolutionner la manière dont les fournisseurs d'aliments pour animaux, les nutritionnistes et les agriculteurs capturent les données sur les aliments pour permettre une gestion nutritionnelle plus précise', ajoute l'industriel.





