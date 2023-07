FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs ont accueilli avec soulagement vendredi les déclarations de la direction de BASF sur le déstockage par les clients et la situation de la demande pour le groupe chimique. Il a en outre été souligné que l'on s'en tenait à la sortie du bore ou à la vente de la filiale Wintershall Dea.

Après un début de séance un peu plus faible, l'action s'est retournée à la hausse et a gagné 2,3 pour cent en début d'après-midi en tête du Dax, à 48,99 euros. Elle est ainsi revenue à son niveau le plus élevé depuis fin avril. Jusqu'à présent, le titre a connu de fortes hausses et baisses au cours de l'année. Après un pic début février à 54 euros, il est descendu jusqu'à fin juin juste en dessous de 42 euros. Depuis, une reprise s'est amorcée, si bien que la hausse depuis le début de 2023 s'élève actuellement à 5,5 %. Le Dax, quant à lui, a progressé de 18 % sur la même période.

Le marché a surtout fait référence aux déclarations faites lors de la conférence téléphonique pour les analystes en fin de matinée. Un trader a déclaré que la direction y avait clairement expliqué que le plancher avait été atteint et qu'elle ne s'attendait pas à une nouvelle détérioration de la demande au deuxième semestre. "Cela a déjà été dit, mais BASF a probablement réussi à convaincre".

Comme l'a écrit l'analyste Sebastian Satz de la grande banque britannique Barclays, les chiffres détaillés publiés ce jour-là contenaient des points positifs et négatifs. Il a notamment fait référence à l'augmentation du cash-flow libre et à la réduction des prévisions d'investissement. Mais surtout, il a souligné l'espoir que le déstockage prenne bientôt fin, étant donné que les stocks dans l'industrie manufacturière aux États-Unis et en Europe ont baissé de manière significative.

Satz a en outre rappelé qu'il y a un peu plus de deux semaines, BASF avait présenté des chiffres clés et abaissé ses objectifs annuels. L'entreprise de Ludwigshafen avait ainsi rejoint les rangs de nombreuses entreprises chimiques qui avaient déjà publié des avertissements sur les bénéfices pour 2023. Auparavant, des représentants comme Lanxess, Evonik, Croda ou Clariant avaient déjà revu à la baisse leurs prévisions./ck/mne/mis