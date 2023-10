BASF : pionnier dans le calcul automatisé d'empreinte carbone

BASF fait savoir que l'agence de contrôle technique allemande TÜV Rheinland a certifié que la méthode de calcul et de reporting de BASF pour l'empreinte carbone des produits (PCF) était entièrement conforme aux exigences spécifiées par Together for Sustainability (TfS).



BASF devient ainsi la première entreprise à aligner son système de calcul PCF entièrement automatisé sur les règles TfS.



Dans le cadre de leur initiative commune Together for Sustainability, 47 entreprises de l'industrie chimique, dont BASF, se sont mises d'accord sur une norme mondiale uniforme pour le calcul de leurs PCF d'ici fin 2022.



' Nous sommes fiers d'être un pionnier dans le calcul automatisé du PCF et d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de CO2 ', a déclaré le Dr Christoph Jäkel, vice-président du développement durable chez BASF.



'Nous avons désormais franchi une nouvelle étape : être en mesure de calculer les PCF de l'ensemble des 45 000 produits vendus à l'aide d'une méthode conforme à TfS', ajoute-t-il.





