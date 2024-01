FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Les résultats provisoires de BASF pour 2023 ont continué vendredi à mettre sous pression les actions du groupe chimique, jusqu'ici peu performantes cette année. Chez le courtier Lang & Schwarz, le cours a chuté de 2,5 pour cent avant l'heure. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel (Ebit) avant effets spéciaux sont inférieurs aux prévisions de l'entreprise de Ludwigshafen.

Il ne reste plus rien de la reprise des cours depuis début décembre, qui avait fait grimper les titres jusqu'à leur plus haut niveau depuis fin avril, juste avant Noël. Depuis le début de l'année, BASF est en baisse de plus de dix pour cent à la clôture de la veille et compte ainsi parmi les valeurs les plus faibles de l'indice directeur Dax.

L'analyste Gunter Zechmann de Bernstein Research avait déjà revu à la baisse il y a quelques jours ses prévisions pour BASF pour cette année et l'année suivante et avait également exprimé des doutes quant aux objectifs à long terme du groupe chimique en matière de marges./ajx/tih