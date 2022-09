BASF : présente ses nouveautés au congrès de l'IFSCC

Lors du congrès de l'International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) organisé jusqu'au 22 septembre, les scientifiques de BASF présenteront les nouvelles découvertes et les nouveautés en matière de méthodes de recherche pour le développement de cosmétiques efficaces.



Parmi ces résultats de la recherche, citons la découverte de la diminution, en fonction de l'âge, des bactéries indigènes de la peau et le développement d'un ingrédient cosmétique comblant ce manque avec des micro-organismes vivants.



D'autres projets de recherche couvrent la première application d'une nouvelle méthode de neuroskin-on-chip conçue par NETRI pour créer un modèle de peau innervée en 3D.



Les scientifiques et experts de BASF discuteront de l'impact et des opportunités à venir dans le cadre de sessions de podium et d'expositions de posters.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.