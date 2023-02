BASF présente ses résultats annuels détaillés - perspectives et dividende ouverts

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Le groupe chimique BASF présentera vendredi à Ludwigshafen ses chiffres détaillés pour l'exercice 2022. Le président de l'entreprise, Martin Brudermüller, et le directeur financier, Hans-Ulrich Engel, commenteront les résultats lors d'une conférence de presse (10h45). Les principaux chiffres de l'année écoulée étant déjà connus, les investisseurs se pencheront surtout sur les perspectives et le dividende - ces deux éléments n'étant pas encore connus.

BASF avait déjà annoncé en janvier que le groupe était tombé dans le rouge l'an dernier en raison de dépréciations sur les activités russes de sa filiale de production Wintershall Dea. Au final, l'entreprise du Dax a accumulé une perte d'environ 1,4 milliard d'euros selon les chiffres provisoires.

Les affaires courantes ont également été plutôt sombres. Avant éléments exceptionnels et avant intérêts et impôts, BASF a gagné environ 6,88 milliards d'euros en 2022, soit 11% de moins que l'année précédente. Le groupe avait déjà annoncé un programme d'économies en raison de coûts élevés, notamment en Europe. Le chiffre d'affaires a en revanche augmenté de 11% à 87,3 milliards d'euros en raison de la hausse des prix et des effets de change.