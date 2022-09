BASF : présente son nouveau catalyseur réducteur de CO2

BASF lance CircleStar, un catalyseur de déshydratation innovant pour traiter les matières premières renouvelables. Ce nouveau catalyseur atteint une sélectivité de 99,5 % pour la conversion de l'éthanol en éthylène (E2E).



Avec une température de fonctionnement inférieure de plus de 25°C par rapport aux procédés conventionnels, CircleStar permet de diminuer de plus de 10 % l'empreinte carbone dans la chaîne de valeur du bioéthylène pour des produits allant du kérosène aux plastiques.



Les performances avancées de ce catalyseur innovant sont dues à sa forme unique en étoile qui maximise la surface géométrique active pour la réaction.



La nouvelle géométrie permet également d'améliorer le transfert de masse et de prolonger la durée de vie du catalyseur grâce à un profil de température et de chute de pression avantageux.



' Notre nouveau CircleStar va aider nos clients à augmenter considérablement leur efficacité de production tout en réduisant les émissions de carbone et en soutenant leurs objectifs de zéro net ', a déclaré Detlef Ruff, vice-président principal, Catalyseurs de processus chez BASF.



