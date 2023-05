BASF présente une nouvelle barge pour le transport sur le Rhin

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Le groupe chimique BASF présentera vendredi (11h) à son siège de Ludwigshafen, dans le Palatinat, un nouveau bateau fluvial pour le transport de matières premières importantes sur le Rhin. Avec ce bateau à faible tirant d'eau, l'entreprise réagit au niveau extrêmement bas du Rhin en 2018. BASF transporte 40 pour cent des marchandises de son usine principale par bateau. Par le passé, un faible niveau d'eau avait entraîné l'arrêt temporaire de la production.

Selon l'entreprise, les dimensions de 135 mètres sur 17,5 mètres sont nettement plus grandes que celles des bateaux courants sur le Rhin. Le navire de construction légère possède une coque "optimisée sur le plan hydrodynamique" ainsi que trois moteurs électriques et dix réservoirs en acier inoxydable, est-il précisé. En période de basses eaux moyennes, la capacité de transport d'environ 2500 tonnes est deux fois plus élevée que celle des bateaux fluviaux conventionnels./wo/DP/zb