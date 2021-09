BASF prévoit des ventes de matériaux pour batteries de 7 milliards d'euros en 2030

BASF a déclaré que son activité de matériaux pour batteries serait susceptible de générer un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros (1,76 milliard de dollars) d'ici 2023 et de plus de 7 milliards d'euros d'ici 2030 avec l'essor de la production de véhicules électriques.

Le marché des matériaux de cathode, le composant chimique le plus complexe d'une batterie automobile, devrait croître d'environ 21% par an jusqu'en 2030, a indiqué le groupe chimique allemand dans des diapositives de présentation publiées lundi sur son site internet.

(1 dollar = 0,8537 euro) (Reportage de Ludwig Burger ; édition de Riham Alkousaa)