Le géant allemand de la chimie BASF a revu à la baisse mercredi ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année, le dernier en date d'une série d'entreprises chimiques touchées par la faiblesse de la demande des clients industriels et par la hausse des taux d'intérêt.

Dans un communiqué non programmé, BASF a déclaré que le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et ajusté pour les éléments spéciaux serait de 4,0 milliards d'euros à 4,4 milliards d'euros (4,90 milliards de dollars) en 2023

Il avait précédemment prévu un EBIT ajusté de 4,8 milliards d'euros à 5,4 milliards d'euros pour l'année, en baisse par rapport à 6,9 milliards en 2022.

"La production chimique mondiale a diminué de manière perceptible au premier semestre 2023", a déclaré BASF dans un communiqué, mettant cela sur le compte du ralentissement de la croissance de la production industrielle. Les pairs de l'industrie chimique tels que Croda, Lanxess , Victrex , Clariant et Evonik ont récemment réduit leurs prévisions, ce qui a incité plusieurs analystes à prédire que BASF serait le prochain.

Dès le mois d'octobre de l'année dernière, BASF a signalé la faiblesse structurelle de la demande en Europe, exposant des plans de réduction des coûts et poursuivant cette année avec un programme de suppression de 2 600 emplois dans la région.

L'entreprise a déclaré qu'elle ne prévoyait qu'une "reprise timide" au second semestre, car la demande mondiale de biens de consommation serait plus faible que prévu. Pour BASF, comme pour l'ensemble du secteur, tout dépend de la Chine, qui représente plus de 40 % de la demande mondiale de produits chimiques et qui n'a connu qu'une lente reprise après les mesures de confinement prises lors de l'épidémie de COVID-19.

L'EBIT ajusté du deuxième trimestre a chuté de 57 % pour atteindre 1,01 milliard d'euros, contre 2,34 milliards il y a un an. Ce chiffre est conforme à la prévision moyenne des analystes de 1,02 milliard d'euros publiée sur le site Web de l'entreprise.

Le directeur de l'association allemande de l'industrie chimique (VCI) a déclaré dans une interview accordée à un journal ce mois-ci que les prévisions du groupe de pression concernant une baisse de 5 % de la production industrielle en 2023 devraient bientôt être revues à la baisse. (1 dollar = 0,9112 euro) (1 dollar = 0,8987 euro) (Reportage de Ludwig Burger et Sarah Marsh. Rédaction : Jane Merriman et Sharon Singleton)