BASF : repli de 12,9% du BPA ajusté au 1er trimestre

BASF annonce que ses ventes ont atteint 17,55 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en repli de 12,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité recule dans chacun des segments que ce soit pour la division Chemicals (-2,4%), Materials (-10,5%), Industrial Solutions (-4%), Surface Technologies (-26,9%), Nutrition & Care (-5,3%), Agricultural Solutions (-10,6%) ou encore Other (-16%).



L'EBIT ressort pour sa part en repli de 9,5%, à 1689 ME, tandis que le bénéfice net s'établit à 1368 ME, marquant un recul de 12,4% par rapport au 1er trimestre 2023.



Le BPA ajusté ressort à 1,68 euro (-12,9%).



Dans ce contexte, le Conseil d'administration et le Conseil de surveillance de BASF SE proposeront à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires un dividende de 3,40 E par action, correspondant au niveau de l'année précédente.



BASF confirme ses prévisions 2024, avec notamment un EBITDA avant éléments spéciaux compris entre 8 et 8,6 MdsE et un FCF entre 0,1 et 0,6 milliard d'euros.



