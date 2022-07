BASF : révise à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2022

Le groupe BASF a augmenté son chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, à 23,0 milliards d'euros. Cette hausse de 16,3 % est principalement due aux hausses de prix significatives que BASF a pu réaliser dans presque tous les segments.



L'EBIT a augmenté de 34 millions d'euros pour atteindre 2,4 milliards d'euros. Le résultat opérationnel avant amortissements et éléments exceptionnels (EBITDA avant éléments exceptionnels) a augmenté de 76 millions d'euros à 3,3 milliards d'euros. L'EBITDA a augmenté de 197 millions d'euros à 3,4 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022.



Les prévisions pour le groupe BASF pour l'exercice 2022 ont été ajustées. Le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires entre 86 et 89 milliards d'euros (contre 74 et 77 milliards d'euros), un EBIT avant éléments exceptionnels compris entre 6,8 et 7,2 milliards d'euros (contre 6,6 milliards d'euros et 7,2 milliards d'euros).



