BASF a déclaré jeudi qu'elle emprunterait 40 milliards de yuans (5,55 milliards de dollars) auprès de banques chinoises pour financer une expansion majeure dans la ville méridionale de Zhanjiang, profitant des faibles taux d'intérêt dans le pays.

Le complexe chimique de Zhanjiang, dont la construction coûtera à BASF jusqu'à 10 milliards d'euros (10,91 milliards de dollars), est l'un des deux plus grands projets d'investissement de BASF, l'autre étant un réseau mondial pour la production de matériaux pour batteries de voitures.

Le géant allemand de la chimie s'est lancé dans cette entreprise chinoise, qui fonctionnera entièrement à l'énergie renouvelable, alors que le gouvernement allemand s'inquiète de plus en plus de la dépendance économique vis-à-vis d'un partenaire commercial chinois au régime de plus en plus autoritaire et que les relations entre les États-Unis et la Chine sont de plus en plus tendues.

Le prêt bancaire syndiqué de 40 milliards de yuans de BASF, d'une durée de 15 ans, fait partie d'un plan visant à financer le nouveau site avec environ 20 % de capitaux propres et 80 % de dettes.

BASF a fait valoir qu'elle dépendait trop de l'Europe, dont la croissance économique est lente et qui représente 39 % des ventes du groupe en 2022, et qu'elle devait augmenter la part de l'Asie, qui était de 25 % l'année dernière.

(1 $ = 7,2111 yuans chinois renminbi)

(1 $ = 0,9168 euro)