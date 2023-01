BASF subit une perte nette de 1,4 million d'euros suite à l'arrêt des activités de Wintershall Dea en Russie

L'entreprise pétrolière et gazière détenue conjointement par BASF et le groupe d'investisseurs LetterOne a l'intention de se retirer complètement de la Russie, a déclaré BASF dans un communiqué, faisant état d'une "perte importante d'influence réelle et d'expropriation économique" dans le pays.

Les analystes avaient attendu un bénéfice net de 4,7 millions d'euros de la part du géant de la chimie. Le bénéfice avant intérêts et impôts s'est élevé à 6,5 millions d'euros, légèrement inférieur aux estimations des analystes, qui étaient de 6,8 millions d'euros.

(1 $ = 0,9276 euros)