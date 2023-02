BASF supprime 2600 emplois dans le monde - Baisse attendue du résultat

(Nouveau : accord sur le site, analyste supplémentaire)

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Le premier groupe chimique mondial BASF réagit à la crise énergétique en supprimant 2600 emplois dans le monde. Environ deux tiers de ces suppressions concernent l'Allemagne, a annoncé vendredi le groupe de la Dax à Ludwigshafen. En outre, 700 autres postes de production dans l'usine principale sont concernés par des coupes. La plupart des employés se verront proposer un emploi dans d'autres entreprises, a-t-on précisé. Selon un accord de site, les licenciements secs sont exclus à Ludwigshafen jusqu'à fin 2025. Cependant, BASF s'attend à des départs pour raison d'âge de 1000 personnes par an au cours des 10 prochaines années, a déclaré une porte-parole. Pour cette année, BASF s'attend à un net recul de ses résultats. L'action a clairement perdu plus de 5 pour cent dans les échanges matinaux.

"La compétitivité de la région Europe souffre de plus en plus de la surréglementation", a déclaré le président de l'entreprise Martin Brudermüller, cité dans le communiqué. Elle souffre également de plus en plus de la lenteur et de la bureaucratie des procédures d'autorisation et, surtout, du coût élevé de la plupart des facteurs de production. Tout cela a déjà freiné la croissance du marché européen pendant de nombreuses années par rapport à d'autres régions. De plus, les prix élevés de l'énergie pèsent désormais sur la rentabilité et la compétitivité en Europe.

L'année dernière, BASF a dû dépenser 3,2 milliards d'euros de plus en coûts énergétiques que l'année précédente, a ajouté l'entreprise. Rien que pour le gaz naturel, l'entreprise a dû payer 2,2 milliards d'euros de plus. Sur le surcoût du gaz naturel, 1,4 milliard d'euros ont été dépensés à Ludwigshafen, malgré une consommation de gaz en baisse de 35%.

Le groupe chimique avait annoncé en 2022 un programme d'économies en raison de l'explosion des coûts de l'énergie en Europe et du ralentissement de l'économie. L'entreprise veut ainsi économiser 500 millions d'euros par an à partir de 2024 en dehors de la production, dont la moitié doit être réalisée dans son usine mère de Ludwigshafen. Le groupe y emploie environ 39 000 de ses plus de 111 000 salariés dans le monde. Les économies de coûts se concentreront sur les services, l'entreprise et la recherche ainsi que sur le siège du groupe. En contrepartie, le programme d'économies coûtera environ 400 millions d'euros.

BASF, le plus grand consommateur industriel de gaz en Allemagne, est confronté à des coûts élevés de l'énergie et des matières premières. Les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, aux coûts élevés des matières premières et de l'énergie en Europe, à la hausse des prix et des taux d'intérêt persisteront en 2023, a-t-on appris. Tout cela pèsera sur la demande mondiale.

Les mesures prises à Ludwigshafen devraient permettre de réduire les coûts fixes de plus de 200 millions d'euros par an à partir de la fin 2026, a-t-on indiqué. Outre le programme de réduction des coûts, BASF prend également des mesures structurelles. L'objectif est de mieux équiper le site principal pour faire face à une concurrence de plus en plus rude. Il est notamment prévu d'y fermer l'une des deux usines d'ammoniac et une usine de TDI, un précurseur du plastique, ainsi que des installations de produits intermédiaires. Le groupe de Leverkusen Covestro deviendrait ainsi le dernier grand producteur de TDI en Europe, a fait remarquer l'analyste Georgina Fraser de la banque d'investissement Goldman Sachs.

Pour l'année en cours, BASF prévoit un chiffre d'affaires de 84 milliards à 87 milliards d'euros, contre 87 milliards l'année précédente. En ce qui concerne le résultat d'exploitation (Ebit ajusté), le groupe s'attend à une fourchette de 4,8 à 5,4 milliards d'euros, soit une baisse pouvant atteindre 30% par rapport à l'année précédente. BASF s'attend à un premier semestre faible. La situation des résultats devrait s'améliorer au second semestre avec des effets de rattrapage, notamment en Chine.

Avec le résultat d'exploitation (Ebit) visé pour 2023 sur une base ajustée, le groupe chimique est en ligne avec les attentes du marché, ce qui devrait être accueilli avec soulagement, écrit l'analyste Chetan Udeshi de la banque américaine JPMorgan. Dans ce contexte, et compte tenu de la valorisation avantageuse et du bilan robuste de BASF, la fin du programme de rachat d'actions pourrait toutefois décevoir quelque peu en raison de la morosité économique.

L'an dernier, BASF a enregistré une perte de 627 millions d'euros en raison d'une dépréciation de plusieurs milliards d'euros sur sa filiale Wintershall Dea. C'est bien moins que ce que BASF avait annoncé en janvier. L'entreprise s'attendait alors à une perte de près de 1,4 milliard d'euros. La raison en est une réduction des amortissements de Wintershall Dea. La filiale de BASF se plaint d'une expropriation de fait de ses participations en Russie et prévoit de se retirer complètement du pays. En 2021, BASF avait encore gagné environ 5,5 milliards d'euros.

Malgré une perte l'an dernier, BASF prévoit de distribuer autant d'argent aux actionnaires que pour 2021. Le conseil d'administration prévoit un dividende de 3,40 euros par action. BASF a stoppé prématurément son programme de rachat d'actions qui devait se terminer fin 2023. Au lieu d'un maximum de trois milliards d'euros, seulement 1,4 milliard d'euros ont été dépensés, a-t-on appris. L'entreprise dispose ainsi de plus d'argent en caisse pour investir ou pour le consacrer à la restructuration du groupe./mne/stk