FRANCFORT (dpa-AFX) - La chute des actions de BASF se poursuit ce lundi. Les acteurs du marché ont évoqué les informations faisant état d'une explosion dans l'usine de Ludwigshafen et d'un incendie qui s'en est suivi. A 42,51 euros, le titre du groupe chimique est tombé à son plus bas niveau depuis fin novembre. En tant que plus grand perdant du Dax, ils ont encore perdu 2,3 pour cent un peu plus tard.

Depuis leur plus haut annuel de près de 55 euros début avril, ils ont déjà perdu 22% et font partie des valeurs les plus faibles de l'indice directeur allemand Dax depuis le début de l'année, avec une baisse de plus de 12%.

Vendredi, les résultats de l'entreprise de Ludwigshafen avaient déjà exercé une pression à la baisse. Le groupe avait enregistré au deuxième trimestre un recul étonnamment important de son chiffre d'affaires.

Lundi, certains analystes ont réduit leurs objectifs de cours, comme Samuel Perry d'UBS, de 58 à 51 euros. Il a revu à la baisse ses estimations de résultats opérationnels jusqu'en 2026, estimant que la reprise de la demande tardait à venir, même si elle était désormais plus qu'intégrée dans les prix. Tous les regards sont tournés vers la nouvelle stratégie pour le site de Ludwigshafen, qui sera probablement présentée lors de la journée du marché des capitaux en septembre./ajx/jha/