BASF : un programme d'économies pour faire face à la baisse de la demande et aux coûts élevés de l'énergie

BASF a été confronté à une baisse de la demande ces derniers mois, comme l'ensemble du secteur. Le plus grand groupe chimique mondial a donc mis en place un programme d'économies en Europe. Outre des fermetures d'usines, l'entreprise veut supprimer des milliers d'emplois, principalement au siège de Ludwigshafen. Ce qui se passe dans l'entreprise, ce que disent les analystes et ce que fait l'action.

CE QUI SE PASSE CHEZ BASF :

Un effondrement des ventes a fortement touché BASF en début d'année. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires et le bénéfice ont fortement chuté dans les activités quotidiennes. Sur la base de chiffres provisoires, le chiffre d'affaires de près de 20 milliards d'euros était inférieur de plus de 13% à celui de l'année précédente, alors que l'invasion russe en Ukraine n'avait ébranlé les marchés mondiaux qu'au milieu du trimestre. Le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit ajusté), corrigé des éléments exceptionnels, a chuté de près d'un tiers, à un peu plus de 1,9 milliard d'euros.

Au final, BASF a certes augmenté son bénéfice d'environ 28%, à près de 1,6 milliard d'euros, mais cela est dû à un effet spécial sur la même période de l'année précédente. Au premier trimestre 2022, BASF avait passé une dépréciation de plusieurs milliards de dollars sur sa participation majoritaire dans Wintershall Dea, ce qui avait fait baisser le résultat.

En raison de la détérioration de l'activité et d'un environnement plus difficile en Europe, notamment en raison de la forte hausse des prix du gaz, la direction de BASF avait déjà annoncé l'an dernier un programme d'économies visant à réduire les coûts annuels de plus de 500 millions d'euros. Plus de la moitié des économies seront réalisées au siège de Ludwigshafen.

Au final, l'entreprise prévoit de supprimer 2600 postes, dont 1800 à Ludwigshafen, où BASF employait récemment environ 39 000 personnes sur plus de 111 000 dans le monde. Les unités concernées sont les unités hors production, c'est-à-dire les secteurs de l'entreprise et des services, la recherche et le développement ainsi que le siège du groupe. En outre, en raison du prix élevé du gaz, BASF ferme plusieurs usines à forte consommation d'énergie, comme celles d'ammoniac et de TDI, un précurseur du plastique. Le programme d'économies doit être mis en œuvre cette année et l'année prochaine.

En termes bruts, les suppressions d'emplois prévues sont encore plus importantes, avec 4200 postes à supprimer. Mais BASF veut aussi créer des emplois ailleurs, par exemple dans des centres de services à Berlin et Madrid. Une partie des suppressions d'emplois sera compensée par des fluctuations naturelles : BASF prévoit ainsi le départ de 1000 personnes par an à partir de 2024 au cours des dix prochaines années. Le programme d'économies coûtera environ 400 millions d'euros. Un accord de site pour l'usine principale exclut tout licenciement économique jusqu'à fin 2025.

Pour l'année en cours, la direction de BASF vise jusqu'à présent un chiffre d'affaires de 84 à 87 milliards d'euros. Dans le meilleur des cas, cela correspondrait au chiffre de l'année précédente. En ce qui concerne le résultat d'exploitation (Ebit ajusté), la direction table sur 4,8 à 5,4 milliards d'euros, soit jusqu'à 30% de moins qu'en 2022. Le premier semestre, en particulier, devrait être faible, selon les données de février. Le groupe Dax publiera ses chiffres définitifs pour le trimestre écoulé le 27 avril. En outre, l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise aura lieu ce jour-là.

CE QUE DISENT LES ANALYSTES :

Sur les 15 experts recensés par dpa-AFX depuis la présentation des résultats annuels en février, cinq recommandent l'achat de l'action. Cinq conseillent de conserver et cinq de vendre. L'objectif de cours moyen est d'un peu plus de 54 euros. Toutefois, les estimations présentent une large fourchette de 41 à 72 euros. A la clôture du marché mardi soir, le titre valait un peu plus de 50 euros.

Selon l'analyste Oliver Schwarz du cabinet d'analyse Warburg Research, les résultats du premier trimestre ne sont pas aussi sombres qu'on le craignait. Ils pourraient améliorer le moral du marché et permettre d'espérer une amélioration de la situation du groupe chimique à partir du deuxième trimestre. Toutefois, il est difficile de prédire l'évolution de l'activité - il n'est donc pas certain que le point bas soit atteint.

Pour l'analyste Andrew Stott de la banque suisse UBS, BASF a largement dépassé les attentes du marché en matière d'Ebit ajusté grâce à une activité agrochimique solide. Les estimations du marché pourraient maintenant augmenter, mais même dans ce cas, le flux de trésorerie disponible serait toujours inférieur au coût en espèces du dividende. BASF devra encore répondre à certaines questions lors de la présentation des chiffres complets fin avril.

Après deux années de forte hausse des coûts des matières premières, Gunther Zechmann, du cabinet d'analyse américain Bernstein Research, estime qu'ils devraient à nouveau baisser en 2023. Cela devrait profiter aux marges brutes des entreprises chimiques européennes. Parmi les entreprises de chimie industrielle, il s'attend à ce que BASF et Akzo Nobel soient fortement soutenus.

CE QUE FAIT L'ACTION :

La crise Corona a fait beaucoup de mal à l'action BASF lors de la première phase de la pandémie il y a trois ans. Le cours a chuté de plus de 40% en quelques semaines. A la mi-mars 2020, le titre valait environ 37,35 euros, son prix le plus bas depuis 2009. Entre-temps, le cours s'est nettement redressé, pour atteindre près de 73 euros au printemps 2021.

Mais la guerre en Ukraine, les blocages Corona en Chine et les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement ont à nouveau considérablement assombri le graphique du cours de BASF. En tombant sous la barre des 40 euros en juillet dernier, le cours s'est de nouveau rapproché du plus bas du krach Corona - et après de nouvelles hausses et baisses, il a manqué de peu ce seuil fin septembre, à 37,90 euros. Depuis, le titre est en hausse, avec des baisses intermittentes.

Certes, l'action a progressé d'environ 9% depuis le début de l'année, mais sur douze mois, elle affiche encore une petite perte de cours. Les actionnaires n'ont pas non plus de quoi se réjouir à moyen terme. Depuis le record de 98,80 euros atteint début 2018, le cours de l'action BASF a presque été divisé par deux. Sur dix ans, les titres ont perdu environ un quart, alors que le Dax a plus que doublé sur la même période.

Au dernier moment, le titre valait environ 50,50 euros. La valeur boursière du groupe s'élève donc actuellement à un peu plus de 45 milliards d'euros, ce qui place BASF dans la moyenne du Dax. Lors de l'entrée en fonction du président du groupe Martin Brudermüller en mai 2018, BASF occupait encore la sixième place avec environ 80 milliards d'euros./mne/lew/mis