BASF : va augmenter sa production de photo-stabilisants HALS

Dans le cadre d'un plan d'investissement en plusieurs étapes, BASF annonce que ses sites de Pontecchio Marconi (Italie) et Lampertheim (Allemagne) vont augmenter leurs capacités de production de photo-stabilisants à base d'amines encombrées (HALS).



La demande pour ses matériaux durables et légers est en pleine croissance, notamment dans le domaine de l'automobile, de la construction, des serres etc. rapporte BASF.



'En tant que fabricant et fournisseur leader mondial de photo-stabilisants nous élargissons notre empreinte de production pour pouvoir répondre à la demande croissante de nos clients ', résume le Dr. Achim Sties, vice-président principal en charge de 'Performance Chemicals Europe' chez BASF.



Les HALS de BASF jouent un rôle clé dans la protection des polymères contre les rayons UV, les matières plastiques classiques étant généralement affectées par l'exposition au soleil conduisant à l'affaiblissement des propriétés physiques du matériau.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.