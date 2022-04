BASF : ventes en hausse de 19% au 1er trimestre

BASF a publié hier des chiffres préliminaires au titre du premier trimestre 2022. Les ventes ont augmenté de 19 % au premier trimestre 2022 pour atteindre 23 083 millions d'euros, contre 19 400 millions d'euros un an plus tôt. Les ventes ont ainsi légèrement dépassé les estimations moyennes des analystes pour le premier trimestre 2022 (21 982 millions d'euros).



Selon BASF, cette hausse des ventes est principalement due à la hausse des prix et à des effets de change légèrement positifs.



Au premier trimestre 2022, l'EBIT avant éléments exceptionnels ressort à 2 818 millions d'euros, soit une augmentation de 21 % par rapport au trimestre de l'année précédente (T1 2021 : 2 321 millions d'euros) et donc aussi largement au-dessus du consensus des analystes pour le premier trimestre 2022 (2 431 millions d'euros).



Toutefois, le résultat net a atteint 1 221 millions d'euros, bien en deçà du chiffre du trimestre de l'année précédente (T1 2021: 1 718 millions d'euros) et largement en deçà des estimations moyennes des analystes pour le premier trimestre 2022 (1 767 millions d'euros).



Selon BASF, cette baisse s'explique par les charges de dépréciation comptabilisées par Wintershall Dea, notamment pour les prêts à Nord Stream 2.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.