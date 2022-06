BASF : vers une nouvelle collaboration commerciale au Brésil

BASF annonce que Bosch BASF Smart Farming GmbH, la joint-venture entre Bosch et BASF Digital Farming, a l'intention d'établir une collaboration commerciale pour sa solution 'Smart Spraying' avec Stara, le plus grand fabricant de machines agricoles du Brésil.



Destinée au marché latino-américain, cette collaboration commerciale se concentrera initialement sur le Brésil. La solution Smart Spraying sera intégrée à la gamme de pulvérisateurs phare de Stara pour créer le pulvérisateur intelligent Imperador 4000 Eco Spray.



' La collaboration avec Stara nous permet de commercialiser notre solution innovante de Smart Spraying en Amérique latine ', explique Silvia Cifre-Wibrow, directrice générale de Bosch BASF Smart Farming.

' Le marché latino-américain nous offre un grand potentiel de croissance commerciale', ajoute-t-elle.



