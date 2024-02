FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon le président du ZEW, Achim Wambach, les consommateurs et les entreprises en Allemagne doivent s'attendre à l'avenir à des prix de l'énergie relativement élevés. "L'énergie ne devrait plus jamais être vraiment bon marché. Nous avons moins de vent et moins de soleil que de nombreux autres pays", a déclaré Wambach lors d'un entretien avec les agences de presse dpa et dpa-AFX. Ce sont surtout les secteurs de l'économie allemande à forte consommation d'énergie qui en ressentiraient les conséquences.

"Le marché du travail commence à réagir", a déclaré l'économiste. Le géant de la chimie BASF, par exemple, a l'intention de durcir sa politique d'austérité et de supprimer de nouveaux emplois dans son usine principale de Ludwigshafen. "La grande tâche politique sera de réussir la transformation nécessaire vers la neutralité climatique sans que des emplois significatifs soient délocalisés à l'étranger et que le chômage augmente", a déclaré Wambach.

Selon le président de l'institut de recherche économique, les impôts sur les sociétés les plus élevés en comparaison internationale, les coûts de la bureaucratie, la numérisation insuffisante et donc la réticence des entreprises à investir pèsent actuellement sur le site économique allemand. Les querelles au sein de la coalition "Ampel" (feux de signalisation) ont provoqué une certaine incertitude chez les entreprises, qui se sont abstenues d'investir. "Une grande incertitude est un problème. Une volonté commune du gouvernement est importante et il y a actuellement de l'incertitude à ce sujet", a déclaré Wambach. Les coupes dans la loi sur les opportunités de croissance et son blocage au Bundesrat ne sont pas non plus un bon signal, a-t-il ajouté.

L'inflation sur la bonne voie

La CDU et la CSU ne veulent approuver le paquet d'allègements fiscaux et de réduction de la bureaucratie que si la coalition des feux de signalisation revient sur la suppression déjà décidée des allègements fiscaux sur le diesel agricole pour les agriculteurs. Lors de la procédure de conciliation entre le Bundestag et le Bundesrat, le volume des allègements avait déjà été réduit à 3,2 milliards d'euros par an au lieu des sept milliards prévus auparavant, car le paquet entraînait un manque à gagner pour les Länder.

"Nous devons renforcer les investissements et avons besoin de réformes structurelles conséquentes", a averti Wambach. "En outre, il faut continuer à développer le marché intérieur européen". L'économiste estime en revanche que l'inflation est "sur la bonne voie". Associé à des salaires plus élevés, cela devrait renforcer la consommation privée, qui est un pilier important de la conjoncture allemande.

L'inflation a tendance à baisser depuis un certain temps. En janvier, les prix à la consommation étaient supérieurs de 2,9 pour cent au niveau du même mois de l'année précédente. Après l'attaque russe contre l'Ukraine en février 2022, ce sont surtout l'énergie et les denrées alimentaires qui avaient brusquement augmenté. Le taux d'inflation en Allemagne a grimpé jusqu'à 8,8 pour cent à l'automne 2022./mar/jsl/jkr/DP/zb