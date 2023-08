ERLANGEN (dpa-AFX) - En proposant un prix de l'électricité industrielle de cinq centimes d'euro par kilowattheure pour une durée limitée, le SPD veut dissiper au Bundestag les doutes du chancelier Olaf Scholz quant à une telle aide publique. Le bureau exécutif du groupe parlementaire du SPD a adopté jeudi à Erlangen, en Bavière, un document de position sur lequel l'ensemble du groupe parlementaire doit se prononcer lundi prochain lors de sa réunion à huis clos en présence de Scholz. Selon ce document, le prix de l'électricité pour certaines entreprises devrait être plafonné à cinq centimes d'euros avant taxes et contributions pendant au moins cinq ans. La différence avec le prix moyen de l'électricité à Borsen, qui est actuellement d'environ 8,95 centimes, serait prise en charge par l'État.

Mützenich espère un accord avec Scholz

Le chef du groupe parlementaire, Rolf Mützenich, a clairement indiqué à Erlangen qu'il espérait trouver un accord avec Scholz lors de la réunion à huis clos de lundi. "Nous ne voulons pas que le chancelier change d'avis, mais nous voulons faire quelque chose ensemble". Mützenich a souligné qu'il était encore possible d'apporter des modifications au concept. La retraite à Wiesbaden devrait toutefois apporter une "orientation claire", notamment en vue des débats budgétaires prévus à l'automne au Bundestag.

Le FDP a toutefois immédiatement rejeté le concept du SPD. "Les prix de l'énergie sont trop élevés pour tout le monde et le ministère de l'Economie devrait proposer des solutions pour soulager l'industrie, les personnes et les entreprises", a déclaré le vice-président du groupe Christoph Meyer au Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Cinq cents au lieu de six : le SPD sous-estime Habeck

Le SPD a en revanche le groupe des Verts de son côté, dont la présidente Katharina Droge a salué la démarche. "Je suis très heureuse que le groupe parlementaire du SPD se soit rangé derrière l'idée du prix de l'électricité industrielle de Robert Habeck", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande. Habeck a proposé six centimes d'euro par kilowattheure et la direction du groupe parlementaire SPD vient même de faire moins bien.

L'aide temporaire de l'État doit permettre de renforcer la compétitivité de l'économie allemande, compte tenu des coûts énergétiques relativement élevés actuellement en Allemagne. Il s'agit avant tout d'alléger la charge des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Selon les idées de la direction du groupe parlementaire du SPD, les secteurs clés pour une transformation de l'économie allemande respectueuse du climat, c'est-à-dire par exemple les producteurs d'éoliennes, d'installations solaires, de batteries ou de pompes à chaleur, seront également concernés.

Les prix de l'électricité, un "poison" pour les investissements

Il s'agit ainsi de garantir que la soi-disant transformation continue à prendre de l'ampleur. Dans le document de synthèse, la mesure est donc appelée de manière un peu compliquée "prix de l'électricité de transformation". Les coûts élevés de l'électricité sont un "poison pour les décisions d'investissement" en Allemagne, peut-on lire dans le concept. Ils constituent "le problème central pour la compétitivité internationale dans le processus de transformation sur la voie de la neutralité climatique".

La subvention doit être liée à des garanties de localisation et d'emploi des entreprises. En outre, des conventions collectives ou au moins une orientation vers des conventions collectives seraient nécessaires.

Pas de subvention permanente : les inquiétudes du chancelier déjà prises en compte

La semaine dernière, Scholz s'était à nouveau montré sceptique quant à un prix de l'électricité industrielle. "Nous ne pouvons pas nous permettre un feu de paille financé par l'endettement, qui relancerait l'inflation, ou une subvention permanente des prix de l'électricité avec un arrosoir, et il n'y en aura donc pas", a-t-il déclaré. "Ce serait faux d'un point de vue économique, peu solide d'un point de vue fiscal et créerait certainement de mauvaises incitations".

Le document de position du SPD aborde désormais ce point. Il prévoit une période initiale de cinq ans pendant laquelle le développement des énergies renouvelables doit être accéléré. Au bout de deux ans déjà, le prix de cinq centimes d'euros sera revu et éventuellement adapté. Après quatre ans, il sera décidé si une prolongation de la période est nécessaire. Dans tous les cas, le soutien devrait prendre fin dès qu'il sera possible de produire suffisamment d'électricité à partir d'énergies renouvelables. "Il ne peut et ne doit pas y avoir de subvention permanente", peut-on lire dans le document.

Source de financement : fonds pour le frein aux prix de l'énergie

Selon les idées de la direction du groupe SPD, le "prix de l'électricité de transformation" doit être financé par le fonds de stabilisation économique - un pot spécial de l'État fédéral qui sert à payer les freins aux prix de l'énergie. Mais les besoins financiers sont nettement moins importants que prévu.

Le FDP s'oppose néanmoins à ce que l'on touche à ce pot. "Le fonds de stabilisation économique ne peut pas être utilisé comme pompier pour le tournant énergétique raté", a déclaré Meyer.

Les Verts demandent un paquet global avec prix de l'électricité industrielle à Meseberg

Il est fort possible que le prix de l'électricité industrielle soit également abordé lors de la réunion du cabinet au château de Meseberg, près de Berlin, mardi et mercredi prochains. La chef du groupe parlementaire des Verts, Mme Droge, l'a demandé lundi : "J'aimerais effectivement qu'un paquet global de politique économique soit présenté à Meseberg, qui soit également en mesure d'aborder suffisamment la faiblesse des investissements des entreprises", a-t-elle déclaré à RTL et ntv. "Et là, je ne comprends pas vraiment pourquoi le chancelier et le FDP ont tant de mal à se décider pour un prix de l'électricité industrielle."/mfi/DP/stw