Économiste : les entreprises n'ont pas encore réduit leur dépendance

STUTTGART (dpa-AFX) - Les entreprises allemandes n'ont pas réduit de manière significative leur dépendance à l'égard de certains marchés, selon un économiste, un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Il y a un écart entre ce que l'on entend et ce que l'on raconte et ce que les entreprises font déjà", a déclaré Holger Görg, président par intérim de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale (IfW), à l'agence de presse allemande. Les données ne font pas encore état d'une grande diversification.

Les investissements de plusieurs milliards d'euros récemment annoncés par de grandes entreprises comme BASF et Bosch en Chine n'indiquent pas non plus un retrait de la République populaire, a-t-il ajouté. Cela peut s'expliquer par le fait que les décisions stratégiques sont reportées en raison des crises actuelles. "Mais cela peut aussi être dû au fait que les problèmes pour les entreprises individuelles ne sont pas aussi importants qu'on le pense".

De nombreuses entreprises ont toutefois pris conscience, avec l'invasion russe, qu'elles devaient repenser leurs dépendances et leurs chaînes d'approvisionnement. Répartir les risques, rapatrier une partie de la production en Europe, produire davantage soi-même - tout le monde en parle désormais. "Il y a trois ans, cette prise de conscience n'était pas aussi marquée qu'aujourd'hui".