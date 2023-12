FRANCFORT (dpa-AFX) - Après une année de crise, l'industrie chimique et pharmaceutique allemande ne s'attend pas à une reprise rapide en 2024. Aussi bien la situation actuelle des affaires que les attentes pour les mois à venir sont négatives, a déclaré vendredi à Francfort la Fédération de l'industrie chimique (VCI). Les espoirs d'une relance de la conjoncture ne se sont pas concrétisés, a déclaré le président de la VCI, Markus Steilemann. "Nous nous trouvons au milieu d'une longue et profonde vallée. Et on ne sait pas encore combien de temps nous devrons la traverser".

Steilemann a mis en garde contre la poursuite de l'arrêt d'installations chimiques en Allemagne et l'augmentation des investissements à l'étranger. L'énergie reste trop chère et la crise budgétaire menace d'augmenter encore les coûts de l'électricité, étant donné que les subventions fédérales pour les tarifs de réseau doivent être supprimées. De toute façon, les prix de l'électricité pour les gros clients sont presque quatre fois plus élevés en Allemagne qu'aux États-Unis et presque deux fois plus qu'en France.

Pour l'année à venir, le secteur de la chimie et de la pharmacie est pessimiste. La VCI s'attend à ce que le chiffre d'affaires baisse de trois pour cent en 2024. La production du troisième secteur industriel allemand après l'automobile et la construction mécanique stagnera probablement. La chimie, sensible à la conjoncture, sera davantage touchée. Steilemann a demandé une réduction de la bureaucratie, des autorisations plus rapides, davantage de numérisation et une priorisation des dépenses publiques. "Il est clair que le temps des caisses pleines et des fonds spéciaux est révolu".

Peu de confiance pour 2024, mais de l'espoir pour le second semestre

L'industrie chimique et pharmaceutique a connu des temps difficiles. L'augmentation des prix de l'électricité et du gaz dans le sillage de la guerre en Ukraine a fait souffrir ce secteur à forte consommation d'énergie comme peu d'autres en Allemagne. De plus, en raison de la faiblesse de l'économie, les commandes des clients industriels ne suivent pas. Le secteur de la chimie, sensible à la conjoncture et fournisseur du secteur de la construction en crise, est particulièrement touché par la faiblesse du marché national. Par conséquent, la production et le chiffre d'affaires ont chuté, même s'ils partaient d'un niveau très élevé.

Cette année, le chiffre d'affaires a chuté de 12 pour cent pour atteindre environ 230 milliards d'euros, selon les estimations de la VCI. La production a baissé de 8 pour cent - et de 11 pour cent dans la seule chimie. Les capacités de la branche sont restées sous-utilisées, avec une moyenne d'environ 77 pour cent.

Conséquences pour les travailleurs en Allemagne

Sur le site chimique allemand, la crise a laissé des traces que les salariés ressentent depuis longtemps. Le leader du secteur, BASF, a réagi en supprimant des milliers d'emplois, en arrêtant les installations à forte consommation d'énergie de son usine principale de Ludwigshafen et en séparant plusieurs branches. D'autres entreprises chimiques comme Evonik ont également mis en place des programmes d'économie. De son côté, l'industrie pharmaceutique ressent la fin du boom des vaccins Corona - en particulier le fabricant de Mayence Biontech, mais aussi des fournisseurs de laboratoires comme Sartorius et Merck.

L'espoir d'une reprise rapide du secteur chimique s'est envolé. Dans une enquête menée auprès des membres de la VCI et de quelque 350 entreprises, 45 % d'entre elles s'attendent à une amélioration au plus tôt en 2025. Un tiers s'attend tout de même à une reprise au second semestre 2024, 13 pour cent seulement la voient déjà au premier semestre.

Dans l'enquête, près de 40 pour cent des entreprises déplorent un net recul de leurs bénéfices. Environ 15 pour cent sont dans le rouge. De l'autre côté, 35 pour cent ont des activités stables. "Plus cette situation durera, plus nous devrons nous attendre à ce que d'autres installations soient fermées", a averti Steilemann. Une réduction du personnel n'est plus à exclure non plus. Cette année, l'emploi est toutefois resté stable dans le pays, avec environ 477 000 personnes.

Des signes d'espoir pour un secteur en crise

Dernièrement, la situation de l'industrie chimique et pharmaceutique s'est tout de même quelque peu améliorée. Ainsi, la baisse des prix s'est quelque peu atténuée, de sorte que le chiffre d'affaires n'a pas baissé aussi fortement cette année que le craignait initialement la VCI. De plus, les prix de l'énergie sur les marchés boursiers ont nettement baissé depuis les pics de la crise du gaz de 2022.

Le moral s'est également légèrement amélioré récemment. Selon l'institut Ifo, le climat des affaires dans la chimie a augmenté en novembre pour le troisième mois consécutif, même s'il partait d'un niveau bas. La concurrence internationale, qui profite en partie d'une énergie bien moins chère, continue toutefois de préoccuper fortement le secteur chimique allemand.

Le gouvernement fédéral a accordé une réduction du prix de l'électricité aux entreprises à forte consommation d'énergie - mais le secteur de la chimie avait espéré davantage avec un prix de l'électricité industrielle largement subventionné par l'Etat. Le paquet de prix de l'électricité n'est pas un allègement notable, a critiqué Steilemann. "Le gouvernement fédéral nous a laissé tomber."/als/mne/DP/jha