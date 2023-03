Exclusif - La Russie s'apprête à mettre en sommeil les gazoducs Nord Stream endommagés - sources

Nord Stream 1 et Nord Stream 2, composés chacun de deux tuyaux, ont été construits par l'entreprise publique russe Gazprom pour pomper 110 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz naturel par an vers l'Allemagne sous la mer Baltique.

Trois des tuyaux ont été rompus par des explosions inexpliquées en septembre, et l'un des tuyaux de Nord Stream 2 reste intact.

Mais les tensions croissantes entre Moscou et l'Occident au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie avaient déjà paralysé Nord Stream 1 et empêché la mise en service de son jumeau, critiqué par Washington et Kiev pour avoir accru la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie.

Gazprom a déclaré qu'il était techniquement possible de réparer les lignes rompues, mais deux sources familières avec les plans ont déclaré que Moscou voyait peu de chances que les relations avec l'Occident s'améliorent suffisamment dans un avenir proche pour que les pipelines soient nécessaires.

L'Europe a considérablement réduit ses importations d'énergie en provenance de Russie au cours de l'année dernière, tandis que les exportations de Gazprom, contrôlé par l'État, en dehors de l'ex-Union soviétique, ont presque été divisées par deux en 2022 pour atteindre un minimum post-soviétique de 101 milliards de m3.

Une source russe a déclaré que la Russie considérait le projet comme "enterré". Deux autres ont déclaré que, même s'il n'était pas prévu de réparer les pipelines rompus, ils seraient au moins conservés pour une éventuelle réactivation à l'avenir.

Une autre source familière avec les plans a confirmé que les parties prenantes envisagent la conservation.

Cela signifierait très probablement de sceller les extrémités rompues et de mettre un revêtement dans les tuyaux pour empêcher toute corrosion supplémentaire par l'eau de mer.

L'une des sources russes a déclaré que, si le gaz naturel liquéfié (GNL) maritime des États-Unis que l'Europe utilise pour compenser une partie de ses approvisionnements russes devenait beaucoup plus cher, l'Europe pourrait à nouveau être prête à acheter davantage à la Russie.

Le ministère de l'énergie de Moscou a renvoyé les questions aux opérateurs de gazoducs, mais ni eux ni Gazprom n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Engie, Gasunie et Wintershall DEA - parties prenantes de Nord Stream AG, l'opérateur de Nord Stream 1 - ont refusé de commenter.

Un porte-parole de la société allemande E.ON, qui détient également une participation dans Nord Stream AG, a déclaré : "À notre connaissance, en tant qu'actionnaire minoritaire, aucune décision n'a été prise, que ce soit pour ou contre la restauration de la ligne."

QUI A FAIT SAUTER LES PIPELINES ?

Moscou a soutenu, sans fournir de preuves, que l'Occident était derrière les explosions. Le mois dernier, la Maison Blanche a qualifié de "fiction complète" un billet de blog du journaliste d'investigation américain Seymour Hersh alléguant que Washington était responsable.

Les enquêtes menées par le Danemark, l'Allemagne et la Suède ne sont pas encore terminées.

Nord Stream 1 était de toute façon à l'arrêt depuis la fin août, lorsqu'il a été fermé pour maintenance, mais n'a jamais été redémarré alors que la Russie et l'Occident se disputaient au sujet de l'entretien d'une turbine de pompage dans un contexte de sanctions occidentales.

Le Nord Stream 2, de taille similaire, avait été achevé en septembre 2021, alors que les tensions avec la Russie s'intensifiaient, et a connu des difficultés lorsque les régulateurs allemands ont refusé de le certifier. Berlin a ensuite gelé le projet quelques jours avant que Moscou n'envoie ses forces armées en Ukraine le 24 février de l'année dernière.

Le président russe Vladimir Poutine a proposé d'utiliser la liaison intacte de Nord Stream 2 pour pomper le gaz, mais l'Allemagne, désormais désireuse de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis de la Russie, a rejeté l'idée. La Pologne a également cessé d'acheter du gaz russe.

La Russie n'exporte actuellement qu'environ 40 millions de mètres cubes par jour de gaz par gazoduc vers l'Europe, via Sudzha, à la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie.

Le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi que Moscou, qui espère mettre en place une plateforme gazière en Turquie pour remplacer la route balte, ne dépendrait plus de l'Occident en tant que partenaire énergétique.